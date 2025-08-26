El Hippo (HIPP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) +0.28% שינוי מחיר (7D) -28.64% שינוי מחיר (7D) -28.64%

El Hippo (HIPP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, HIPP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIPPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIPP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, +0.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

El Hippo (HIPP) מידע שוק

שווי שוק $ 78.17K$ 78.17K $ 78.17K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 82.35K$ 82.35K $ 82.35K אספקת מחזור 737.58T 737.58T 737.58T אספקה כוללת 777,000,000,000,000.0 777,000,000,000,000.0 777,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של El Hippo הוא $ 78.17K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של HIPP הוא 737.58T, עם היצע כולל של 777000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 82.35K.