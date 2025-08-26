El Dorito (DORITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.0315286 גבוה 24 שעות $ 0.03684053 שיא כל הזמנים $ 0.210234 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01779741 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.09% שינוי מחיר (1D) -10.77% שינוי מחיר (7D) -8.98%

El Dorito (DORITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03178793. במהלך 24 השעות האחרונות, DORITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0315286 לבין שיא של $ 0.03684053, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DORITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210234, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01779741.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DORITO השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -10.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

El Dorito (DORITO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.06M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.06M אספקת מחזור 33.33M אספקה כוללת 33,333,236.53951506

שווי השוק הנוכחי של El Dorito הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DORITO הוא 33.33M, עם היצע כולל של 33333236.53951506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.