עוד על DORITO

DORITO מידע על מחיר

DORITO מסמך לבן

DORITO אתר רשמי

DORITO טוקניומיקה

DORITO תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

El Dorito סֵמֶל

El Dorito מחיר (DORITO)

לא רשום

1 DORITO ל USDמחיר חי:

$0.03178793
$0.03178793$0.03178793
-10.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
El Dorito (DORITO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:31 (UTC+8)

El Dorito (DORITO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0315286
$ 0.0315286$ 0.0315286
24 שעות נמוך
$ 0.03684053
$ 0.03684053$ 0.03684053
גבוה 24 שעות

$ 0.0315286
$ 0.0315286$ 0.0315286

$ 0.03684053
$ 0.03684053$ 0.03684053

$ 0.210234
$ 0.210234$ 0.210234

$ 0.01779741
$ 0.01779741$ 0.01779741

-0.09%

-10.77%

-8.98%

-8.98%

El Dorito (DORITO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03178793. במהלך 24 השעות האחרונות, DORITO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0315286 לבין שיא של $ 0.03684053, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DORITOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.210234, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01779741.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DORITO השתנה ב -0.09% במהלך השעה האחרונה, -10.77% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

El Dorito (DORITO) מידע שוק

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

--
----

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

33.33M
33.33M 33.33M

33,333,236.53951506
33,333,236.53951506 33,333,236.53951506

שווי השוק הנוכחי של El Dorito הוא $ 1.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DORITO הוא 33.33M, עם היצע כולל של 33333236.53951506. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.

El Dorito (DORITO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של El Doritoל USDהיה $ -0.00383973219164619.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEl Dorito ל USDהיה . $ -0.0097792705.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEl Dorito ל USDהיה $ -0.0065409705.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של El Doritoל USDהיה $ -0.01249879158208808.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00383973219164619-10.77%
30 ימים$ -0.0097792705-30.76%
60 ימים$ -0.0065409705-20.57%
90 ימים$ -0.01249879158208808-28.22%

מה זהEl Dorito (DORITO)

El Dorito (previously El Dorado) is a crosschain trading and portfolio management platform that offers a swapping interface, a multichain yield aggregator, and an on/offramp. The El Dorito Country Club token, $DORITO serves as both a marketing meme and a membership currency permitting feeless use of all features on our platform. This membership model is the first of its kind, "Crypto Country Club." Membership requires owning 0.01% supply of $DORITO, 'The World's First Gold Chip Asset'

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

El Dorito (DORITO) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

El Doritoתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה El Dorito (DORITO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות El Dorito (DORITO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור El Dorito.

בדוק את El Dorito תחזית המחיר עכשיו‏!

DORITO למטבעות מקומיים

El Dorito (DORITO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של El Dorito (DORITO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DORITO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על El Dorito (DORITO)

כמה שווה El Dorito (DORITO) היום?
החי DORITOהמחיר ב USD הוא 0.03178793 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DORITO ל USD?
המחיר הנוכחי של DORITO ל USD הוא $ 0.03178793. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של El Dorito?
שווי השוק של DORITO הוא $ 1.06M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DORITO?
ההיצע במחזור של DORITO הוא 33.33M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DORITO?
‏‏DORITO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.210234 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DORITO?
DORITO ‏‏רשם מחירATL של 0.01779741 USD.
מהו נפח המסחר של DORITO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DORITO הוא -- USD.
האם DORITO יעלה השנה?
DORITO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DORITO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 07:36:31 (UTC+8)

El Dorito (DORITO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.