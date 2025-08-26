EL CHANGUITO (CHANGO) מידע על מחיר (USD)

EL CHANGUITO (CHANGO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, CHANGO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. CHANGOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00303036, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, CHANGO השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.02% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EL CHANGUITO (CHANGO) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של EL CHANGUITO הוא $ 18.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של CHANGO הוא 979.97M, עם היצע כולל של 979969277.85. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.75K.