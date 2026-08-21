Ekstra AI מחיר היום

מחיר Ekstra AI (XTRA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.94% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ XTRA ל USD הוא $ 0 לכל XTRA.

Ekstra AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 158,883, עם היצע במחזור של 924.84M XTRA. ב‑24 השעות האחרונות, XTRA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00102544, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, XTRA נע ב -0.17% בשעה האחרונה ו +24.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 558.15.

Ekstra AI (XTRA) מידע שוק

שווי שוק $ 158.88K$ 158.88K $ 158.88K נפח (24 שעות) $ 558.15$ 558.15 $ 558.15 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 171.77K$ 171.77K $ 171.77K אספקת מחזור 924.84M 924.84M 924.84M אספקה כוללת 999,837,158.092987 999,837,158.092987 999,837,158.092987

שווי השוק הנוכחי של Ekstra AI הוא $ 158.88K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 558.15. ההיצע במחזור של XTRA הוא 924.84M, עם היצע כולל של 999837158.092987. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 171.77K.