Eggs Finance (EGGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00113113$ 0.00113113 $ 0.00113113 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -2.12% שינוי מחיר (1D) -10.79% שינוי מחיר (7D) -6.53% שינוי מחיר (7D) -6.53%

Eggs Finance (EGGS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00113113, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGGS השתנה ב -2.12% במהלך השעה האחרונה, -10.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eggs Finance (EGGS) מידע שוק

שווי שוק $ 10.72M$ 10.72M $ 10.72M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.72M$ 10.72M $ 10.72M אספקת מחזור 30.83B 30.83B 30.83B אספקה כוללת 30,830,724,618.73982 30,830,724,618.73982 30,830,724,618.73982

שווי השוק הנוכחי של Eggs Finance הוא $ 10.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGGS הוא 30.83B, עם היצע כולל של 30830724618.73982. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.72M.