Eggs Finance סֵמֶל

Eggs Finance מחיר (EGGS)

לא רשום

1 EGGS ל USDמחיר חי:

$0.00034762
$0.00034762
-10.90%1D
mexc
USD
Eggs Finance (EGGS) טבלת מחירים חיה
Eggs Finance (EGGS) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00113113
$ 0.00113113

-2.12%

-10.79%

-6.53%

-6.53%

Eggs Finance (EGGS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGGS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00113113, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGGS השתנה ב -2.12% במהלך השעה האחרונה, -10.79% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eggs Finance (EGGS) מידע שוק

--
----

שווי השוק הנוכחי של Eggs Finance הוא $ 10.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGGS הוא 30.83B, עם היצע כולל של 30830724618.73982. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.72M.

Eggs Finance (EGGS) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eggs Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEggs Finance ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEggs Finance ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eggs Financeל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.79%
30 ימים$ 0-10.68%
60 ימים$ 0+0.48%
90 ימים$ 0--

מה זהEggs Finance (EGGS)

Eggs Finance is a DeFi protocol built on the Sonic blockchain. It utilizes the EGGS token, which is secured by S tokens in the protocol, to facilitate loans with 99% LTV. Borrow S by using EGGS as collateral. Burning mechanisms ensure that the ratio of S per EGGS in the contract can only increase. This creates intrinsic value, or a price floor, for EGGS within the protocol and prevents loans from falling under collateral. EGGS can be redeemed for the underlying S on the dApp.

Eggs Finance (EGGS) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Eggs Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eggs Finance (EGGS) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eggs Finance (EGGS) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eggs Finance.

בדוק את Eggs Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

EGGS למטבעות מקומיים

Eggs Finance (EGGS) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eggs Finance (EGGS) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EGGS הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eggs Finance (EGGS)

כמה שווה Eggs Finance (EGGS) היום?
החי EGGSהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EGGS ל USD?
המחיר הנוכחי של EGGS ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eggs Finance?
שווי השוק של EGGS הוא $ 10.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EGGS?
ההיצע במחזור של EGGS הוא 30.83B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EGGS?
‏‏EGGS השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00113113 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EGGS?
EGGS ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EGGS?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EGGS הוא -- USD.
האם EGGS יעלה השנה?
EGGS ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EGGS תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:12:09 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.