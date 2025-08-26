Eggplant Finance (EGGP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.00686695
גבוה 24 שעות $ 0.00707359
שיא כל הזמנים $ 9.55
המחיר הנמוך ביותר $ 0.0050326
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04%
שינוי מחיר (1D) -1.21%
שינוי מחיר (7D) -0.07%

Eggplant Finance (EGGP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00693785. במהלך 24 השעות האחרונות, EGGP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00686695 לבין שיא של $ 0.00707359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0050326.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGGP השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eggplant Finance (EGGP) מידע שוק

שווי שוק $ 3.02K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.31K
אספקת מחזור 435.41K
אספקה כוללת 476,767.513

שווי השוק הנוכחי של Eggplant Finance הוא $ 3.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGGP הוא 435.41K, עם היצע כולל של 476767.513. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31K.