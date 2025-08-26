עוד על EGGP

Eggplant Finance סֵמֶל

Eggplant Finance מחיר (EGGP)

לא רשום

1 EGGP ל USDמחיר חי:

$0.00693785
-1.20%1D
mexc
USD
Eggplant Finance (EGGP) טבלת מחירים חיה
Eggplant Finance (EGGP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00686695
24 שעות נמוך
$ 0.00707359
גבוה 24 שעות

$ 0.00686695
$ 0.00707359
$ 9.55
$ 0.0050326
+0.04%

-1.21%

-0.07%

-0.07%

Eggplant Finance (EGGP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00693785. במהלך 24 השעות האחרונות, EGGP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00686695 לבין שיא של $ 0.00707359, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGGPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 9.55, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.0050326.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGGP השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -1.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eggplant Finance (EGGP) מידע שוק

$ 3.02K
--
$ 3.31K
435.41K
476,767.513
שווי השוק הנוכחי של Eggplant Finance הוא $ 3.02K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGGP הוא 435.41K, עם היצע כולל של 476767.513. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.31K.

Eggplant Finance (EGGP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eggplant Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEggplant Finance ל USDהיה . $ +0.0002519917.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEggplant Finance ל USDהיה $ +0.0012575609.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eggplant Financeל USDהיה $ +0.0007298053168306.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-1.21%
30 ימים$ +0.0002519917+3.63%
60 ימים$ +0.0012575609+18.13%
90 ימים$ +0.0007298053168306+11.76%

מה זהEggplant Finance (EGGP)

Eggplant Finance is a DeFi protocol that runs on Binance Smart Chain, with the goal of delivering innovative yield farming features and token-based gaming/NFT elements. The Eggplant platform will feature a variety of token based mini games, NFT staking pools and Marketplace, and other crypto portfolio features that aim to bring maximum gains to the customers.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Eggplant Finance (EGGP) משאב

האתר הרשמי

Eggplant Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eggplant Finance (EGGP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eggplant Finance (EGGP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eggplant Finance.

בדוק את Eggplant Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

EGGP למטבעות מקומיים

Eggplant Finance (EGGP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eggplant Finance (EGGP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EGGP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eggplant Finance (EGGP)

כמה שווה Eggplant Finance (EGGP) היום?
החי EGGPהמחיר ב USD הוא 0.00693785 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EGGP ל USD?
המחיר הנוכחי של EGGP ל USD הוא $ 0.00693785. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eggplant Finance?
שווי השוק של EGGP הוא $ 3.02K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EGGP?
ההיצע במחזור של EGGP הוא 435.41K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EGGP?
‏‏EGGP השיג מחיר שיא (ATH) של 9.55 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EGGP?
EGGP ‏‏רשם מחירATL של 0.0050326 USD.
מהו נפח המסחר של EGGP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EGGP הוא -- USD.
האם EGGP יעלה השנה?
EGGP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EGGP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
