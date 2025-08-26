Eefs (EEFS) מידע על מחיר (USD)

Eefs (EEFS) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EEFS נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EEFSהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00273156, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EEFS השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eefs (EEFS) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Eefs הוא $ 2.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EEFS הוא 600.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.53K.