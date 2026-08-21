Eduvantage AI מחיר היום

מחיר Eduvantage AI (EAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 10.54% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EAI ל USD הוא $ 0 לכל EAI.

Eduvantage AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 405,477, עם היצע במחזור של 999.55M EAI. ב‑24 השעות האחרונות, EAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00701102, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, EAI נע ב +0.56% בשעה האחרונה ו +15.15% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.94K.

Eduvantage AI (EAI) מידע שוק

שווי שוק $ 405.48K$ 405.48K $ 405.48K נפח (24 שעות) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 405.48K$ 405.48K $ 405.48K אספקת מחזור 999.55M 999.55M 999.55M אספקה כוללת 999,551,866.586022 999,551,866.586022 999,551,866.586022

שווי השוק הנוכחי של Eduvantage AI הוא $ 405.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.94K. ההיצע במחזור של EAI הוא 999.55M, עם היצע כולל של 999551866.586022. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 405.48K.