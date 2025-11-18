Edu3Games מחיר היום

מחיר Edu3Games (EGN) בזמן אמת היום הוא $ 0.01048354, עם שינוי של 3.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ EGN ל USD הוא $ 0.01048354 לכל EGN.

Edu3Games כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,483,535, עם היצע במחזור של 1000.00M EGN. ב‑24 השעות האחרונות, EGN סחר בין $ 0.01023934 (נמוך) ל $ 0.01095892 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04242631, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01023934.

ביצועים לטווח קצר, EGN נע ב +0.95% בשעה האחרונה ו -24.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Edu3Games (EGN) מידע שוק

שווי שוק $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.48M$ 10.48M $ 10.48M אספקת מחזור 1000.00M 1000.00M 1000.00M אספקה כוללת 999,999,798.321158 999,999,798.321158 999,999,798.321158

