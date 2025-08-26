Edog (EDOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00001049 $ 0.00001049 $ 0.00001049 24 שעות נמוך $ 0.00001068 $ 0.00001068 $ 0.00001068 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00001049$ 0.00001049 $ 0.00001049 גבוה 24 שעות $ 0.00001068$ 0.00001068 $ 0.00001068 שיא כל הזמנים $ 0.01172022$ 0.01172022 $ 0.01172022 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000894$ 0.00000894 $ 0.00000894 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -1.04% שינוי מחיר (7D) -14.15% שינוי מחיר (7D) -14.15%

Edog (EDOG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001052. במהלך 24 השעות האחרונות, EDOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00001049 לבין שיא של $ 0.00001068, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01172022, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000894.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -1.04% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Edog (EDOG) מידע שוק

שווי שוק $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.52K$ 10.52K $ 10.52K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Edog הוא $ 10.52K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDOG הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.52K.