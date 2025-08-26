עוד על EDGESOL

EDGESOL מידע על מחיר

EDGESOL אתר רשמי

EDGESOL טוקניומיקה

EDGESOL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Edgevana Staked SOL סֵמֶל

Edgevana Staked SOL מחיר (EDGESOL)

לא רשום

1 EDGESOL ל USDמחיר חי:

$229.03
$229.03$229.03
-8.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Edgevana Staked SOL (EDGESOL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:26 (UTC+8)

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 229.31
$ 229.31$ 229.31
24 שעות נמוך
$ 258.01
$ 258.01$ 258.01
גבוה 24 שעות

$ 229.31
$ 229.31$ 229.31

$ 258.01
$ 258.01$ 258.01

$ 324.07
$ 324.07$ 324.07

$ 118.29
$ 118.29$ 118.29

-0.14%

-8.21%

+2.09%

+2.09%

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) המחיר בזמן אמת של הוא $229.03. במהלך 24 השעות האחרונות, EDGESOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 229.31 לבין שיא של $ 258.01, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDGESOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 324.07, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 118.29.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDGESOL השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -8.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) מידע שוק

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

--
----

$ 3.74M
$ 3.74M$ 3.74M

19.68K
19.68K 19.68K

654,498.483620966
654,498.483620966 654,498.483620966

שווי השוק הנוכחי של Edgevana Staked SOL הוא $ 3.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDGESOL הוא 19.68K, עם היצע כולל של 654498.483620966. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.74M.

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Edgevana Staked SOLל USDהיה $ -20.498117727554.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEdgevana Staked SOL ל USDהיה . $ +2.2608696450.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEdgevana Staked SOL ל USDהיה $ +72.8942713170.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Edgevana Staked SOLל USDהיה $ +15.88558349168113.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -20.498117727554-8.21%
30 ימים$ +2.2608696450+0.99%
60 ימים$ +72.8942713170+31.83%
90 ימים$ +15.88558349168113+7.45%

מה זהEdgevana Staked SOL (EDGESOL)

edgeSOL is a liquid staking token powered by the Edgevana Stake Pool, delegating to the top validators running on Edgevana, one of the leading infrastructure providers for Solana Validators

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) משאב

האתר הרשמי

Edgevana Staked SOLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Edgevana Staked SOL (EDGESOL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Edgevana Staked SOL (EDGESOL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Edgevana Staked SOL.

בדוק את Edgevana Staked SOL תחזית המחיר עכשיו‏!

EDGESOL למטבעות מקומיים

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Edgevana Staked SOL (EDGESOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDGESOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Edgevana Staked SOL (EDGESOL)

כמה שווה Edgevana Staked SOL (EDGESOL) היום?
החי EDGESOLהמחיר ב USD הוא 229.03 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDGESOL ל USD?
המחיר הנוכחי של EDGESOL ל USD הוא $ 229.03. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Edgevana Staked SOL?
שווי השוק של EDGESOL הוא $ 3.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDGESOL?
ההיצע במחזור של EDGESOL הוא 19.68K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDGESOL?
‏‏EDGESOL השיג מחיר שיא (ATH) של 324.07 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDGESOL?
EDGESOL ‏‏רשם מחירATL של 118.29 USD.
מהו נפח המסחר של EDGESOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDGESOL הוא -- USD.
האם EDGESOL יעלה השנה?
EDGESOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDGESOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:26 (UTC+8)

Edgevana Staked SOL (EDGESOL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.