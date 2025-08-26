Eddie Seal (EDSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00164465$ 0.00164465 $ 0.00164465 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.09% שינוי מחיר (1D) -3.70% שינוי מחיר (7D) +7.29% שינוי מחיר (7D) +7.29%

Eddie Seal (EDSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EDSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00164465, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDSE השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -3.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eddie Seal (EDSE) מידע שוק

שווי שוק $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.50K$ 10.50K $ 10.50K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eddie Seal הוא $ 10.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDSE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.50K.