Eddie Seal סֵמֶל

Eddie Seal מחיר (EDSE)

לא רשום

1 EDSE ל USDמחיר חי:

--
----
-3.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Eddie Seal (EDSE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:24:04 (UTC+8)

Eddie Seal (EDSE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00164465
$ 0.00164465$ 0.00164465

$ 0
$ 0$ 0

+1.09%

-3.70%

+7.29%

+7.29%

Eddie Seal (EDSE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EDSE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EDSEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00164465, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EDSE השתנה ב +1.09% במהלך השעה האחרונה, -3.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eddie Seal (EDSE) מידע שוק

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

--
----

$ 10.50K
$ 10.50K$ 10.50K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Eddie Seal הוא $ 10.50K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EDSE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.50K.

Eddie Seal (EDSE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eddie Sealל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEddie Seal ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEddie Seal ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eddie Sealל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.70%
30 ימים$ 0-35.34%
60 ימים$ 0+16.39%
90 ימים$ 0--

מה זהEddie Seal (EDSE)

Eddie Seal is a memecoin. The main goal of the project is to entertain people by adding funny animations and memes. We believe that one day we will create a full-length series about Eddie and share it on Netflix.

Eddie Seal (EDSE) משאב

האתר הרשמי

Eddie Sealתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eddie Seal (EDSE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eddie Seal (EDSE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eddie Seal.

בדוק את Eddie Seal תחזית המחיר עכשיו‏!

EDSE למטבעות מקומיים

Eddie Seal (EDSE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eddie Seal (EDSE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EDSE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eddie Seal (EDSE)

כמה שווה Eddie Seal (EDSE) היום?
החי EDSEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EDSE ל USD?
המחיר הנוכחי של EDSE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eddie Seal?
שווי השוק של EDSE הוא $ 10.50K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EDSE?
ההיצע במחזור של EDSE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EDSE?
‏‏EDSE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00164465 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EDSE?
EDSE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EDSE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EDSE הוא -- USD.
האם EDSE יעלה השנה?
EDSE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EDSE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:24:04 (UTC+8)

