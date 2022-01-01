ECOVITA (ECOVITA) טוקנומיקה
ECOVITA (ECOVITA) מידע
As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives.
🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits.
Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions.
[ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact.
[ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance.
[ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives.
Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact.
[ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards.
[ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth.
By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy.
The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.
ECOVITA (ECOVITA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ECOVITA (ECOVITA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
ECOVITA (ECOVITA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של ECOVITA (ECOVITA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של ECOVITA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות ECOVITAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את ECOVITAטוקניומיקה, חקרו אתECOVITAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
ECOVITA חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן ECOVITA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ECOVITA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.