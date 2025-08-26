ECOVITA (ECOVITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00245733$ 0.00245733 $ 0.00245733 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00167278$ 0.00167278 $ 0.00167278 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

ECOVITA (ECOVITA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167421. במהלך 24 השעות האחרונות, ECOVITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOVITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00245733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00167278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECOVITA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ECOVITA (ECOVITA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 11.72M$ 11.72M $ 11.72M אספקת מחזור 790.00M 790.00M 790.00M אספקה כוללת 7,000,000,000.0 7,000,000,000.0 7,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ECOVITA הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECOVITA הוא 790.00M, עם היצע כולל של 7000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.72M.