עוד על ECOVITA

ECOVITA מידע על מחיר

ECOVITA מסמך לבן

ECOVITA אתר רשמי

ECOVITA טוקניומיקה

ECOVITA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

ECOVITA סֵמֶל

ECOVITA מחיר (ECOVITA)

לא רשום

1 ECOVITA ל USDמחיר חי:

$0.00167421
$0.00167421$0.00167421
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
ECOVITA (ECOVITA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:19 (UTC+8)

ECOVITA (ECOVITA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00245733
$ 0.00245733$ 0.00245733

$ 0.00167278
$ 0.00167278$ 0.00167278

--

--

0.00%

0.00%

ECOVITA (ECOVITA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00167421. במהלך 24 השעות האחרונות, ECOVITA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOVITAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00245733, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00167278.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECOVITA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ECOVITA (ECOVITA) מידע שוק

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

--
----

$ 11.72M
$ 11.72M$ 11.72M

790.00M
790.00M 790.00M

7,000,000,000.0
7,000,000,000.0 7,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ECOVITA הוא $ 1.32M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECOVITA הוא 790.00M, עם היצע כולל של 7000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.72M.

ECOVITA (ECOVITA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של ECOVITAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלECOVITA ל USDהיה . $ -0.0001036821.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלECOVITA ל USDהיה $ -0.0002175038.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של ECOVITAל USDהיה $ -0.0002057555280697975.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0001036821-6.19%
60 ימים$ -0.0002175038-12.99%
90 ימים$ -0.0002057555280697975-10.94%

מה זהECOVITA (ECOVITA)

As global warming and climate change intensify, countries are preparing for the Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) in 2028, imposing stricter carbon regulations on global trade. ECOVITA leverages Web3.0 and blockchain technology to create a transparent, decentralized ecosystem that actively contributes to carbon reduction while offering economic incentives. 🔑Key Initiatives [ Carbon Credit Generation ] Developing solar, wind, and hydroelectric power plants to generate carbon credits. Leading afforestation and reforestation projects to offset emissions. [ Sustainable Plastic Alternatives ] Producing biodegradable plastic for consumer packaging and coffee franchises to reduce environmental impact. [ Carbon Credit Trading & CBAM Compliance ] Participating in global carbon markets, enabling businesses to acquire verified carbon credits for regulatory compliance. [ NFT & Tokenized Economy ] Issuing 3,333 eco-themed NFTs that grant staking rewards in utility tokens. These NFTs serve as a gateway for users to actively support carbon credit sustainability and environmental initiatives. Token holders actively participate in governance, ensuring fair rewards and long-term impact. [ ECOVITA Mobile App ] Encouraging carbon-neutral actions through digital rewards. [ Clear Roadmap ] Structured development plans from Q4 2023 to Q1 2025, ensuring transparency and long-term growth. By integrating blockchain, carbon markets, and community-driven sustainability, ECOVITA empowers individuals and businesses to contribute to a greener future while benefiting from a decentralized carbon economy. The 'ECOVITA' project aims to rejuvenate the Earth through the reduction of greenhouse gas emissions and the promotion of renewable energy initiatives.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

ECOVITA (ECOVITA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

ECOVITAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ECOVITA (ECOVITA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ECOVITA (ECOVITA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ECOVITA.

בדוק את ECOVITA תחזית המחיר עכשיו‏!

ECOVITA למטבעות מקומיים

ECOVITA (ECOVITA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ECOVITA (ECOVITA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ECOVITA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על ECOVITA (ECOVITA)

כמה שווה ECOVITA (ECOVITA) היום?
החי ECOVITAהמחיר ב USD הוא 0.00167421 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ECOVITA ל USD?
המחיר הנוכחי של ECOVITA ל USD הוא $ 0.00167421. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ECOVITA?
שווי השוק של ECOVITA הוא $ 1.32M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ECOVITA?
ההיצע במחזור של ECOVITA הוא 790.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ECOVITA?
‏‏ECOVITA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00245733 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ECOVITA?
ECOVITA ‏‏רשם מחירATL של 0.00167278 USD.
מהו נפח המסחר של ECOVITA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ECOVITA הוא -- USD.
האם ECOVITA יעלה השנה?
ECOVITA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ECOVITA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:22:19 (UTC+8)

ECOVITA (ECOVITA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.