Ecoreal Estate מחיר היום

מחיר Ecoreal Estate (ECOREAL) בזמן אמת היום הוא $ 0.320475, עם שינוי של 1.06% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ECOREAL ל USD הוא $ 0.320475 לכל ECOREAL.

Ecoreal Estate כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 181,594,993, עם היצע במחזור של 566.62M ECOREAL. ב‑24 השעות האחרונות, ECOREAL סחר בין $ 0.32048 (נמוך) ל $ 0.324051 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.324577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01038193.

ביצועים לטווח קצר, ECOREAL נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -0.76% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ecoreal Estate (ECOREAL) מידע שוק

שווי שוק $ 181.59M$ 181.59M $ 181.59M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 320.49M$ 320.49M $ 320.49M אספקת מחזור 566.62M 566.62M 566.62M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

