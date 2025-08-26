Ecoin Finance (ECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00498989 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.41% שינוי מחיר (1D) -2.76% שינוי מחיר (7D) +2.63%

Ecoin Finance (ECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00498989, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECOIN השתנה ב +1.41% במהלך השעה האחרונה, -2.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ecoin Finance (ECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 263.51K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.22K אספקת מחזור 332.05M אספקה כוללת 351,861,696.76

שווי השוק הנוכחי של Ecoin Finance הוא $ 263.51K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECOIN הוא 332.05M, עם היצע כולל של 351861696.76. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 279.22K.