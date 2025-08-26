Ecoin (ECOIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.01276469$ 0.01276469 $ 0.01276469 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -6.23% שינוי מחיר (7D) -0.06% שינוי מחיר (7D) -0.06%

Ecoin (ECOIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECOIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01276469, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECOIN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -6.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ecoin (ECOIN) מידע שוק

שווי שוק $ 13.83M$ 13.83M $ 13.83M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.00M$ 30.00M $ 30.00M אספקת מחזור 461.12B 461.12B 461.12B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Ecoin הוא $ 13.83M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECOIN הוא 461.12B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.00M.