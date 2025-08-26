ECO AI (ECO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00189182$ 0.00189182 $ 0.00189182 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.43% שינוי מחיר (1D) -6.82% שינוי מחיר (7D) +6.63% שינוי מחיר (7D) +6.63%

ECO AI (ECO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ECO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ECOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00189182, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ECO השתנה ב +0.43% במהלך השעה האחרונה, -6.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+6.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ECO AI (ECO) מידע שוק

שווי שוק $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.81K$ 13.81K $ 13.81K אספקת מחזור 984.65M 984.65M 984.65M אספקה כוללת 984,645,674.398753 984,645,674.398753 984,645,674.398753

שווי השוק הנוכחי של ECO AI הוא $ 13.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ECO הוא 984.65M, עם היצע כולל של 984645674.398753. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.81K.