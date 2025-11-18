EchoMetrix מחיר היום

מחיר EchoMetrix (MTX) בזמן אמת היום הוא $ 0.00007761, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MTX ל USD הוא $ 0.00007761 לכל MTX.

EchoMetrix כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 7,761.34, עם היצע במחזור של 100.00M MTX. ב‑24 השעות האחרונות, MTX סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00061274, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00005309.

ביצועים לטווח קצר, MTX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

EchoMetrix (MTX) מידע שוק

שווי שוק $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.76K$ 7.76K $ 7.76K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EchoMetrix הוא $ 7.76K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MTX הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.76K.