eBeat AI (BEATAI) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי eBeat AI (BEATAI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

eBeat AI (BEATAI) מידע

innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution.

User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background.

Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes.

אתר רשמי:
https://ebeat.ai/

eBeat AI (BEATAI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור eBeat AI (BEATAI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 189.57K
$ 189.57K
ההיצע הכולל:
$ 100.00M
$ 100.00M
אספקה במחזור:
$ 100.00M
$ 100.00M
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 189.57K
$ 189.57K
שיא כל הזמנים:
$ 0.072452
$ 0.072452
שפל כל הזמנים:
$ 0
$ 0
מחיר נוכחי:
$ 0.00189395
$ 0.00189395

eBeat AI (BEATAI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של eBeat AI (BEATAI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של BEATAI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות BEATAIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את BEATAIטוקניומיקה, חקרו אתBEATAIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

BEATAI חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן BEATAI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו BEATAI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

