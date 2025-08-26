עוד על BEATAI

eBeat AI סֵמֶל

eBeat AI מחיר (BEATAI)

לא רשום

1 BEATAI ל USDמחיר חי:

$0.00185
-7.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
eBeat AI (BEATAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 10:03:27 (UTC+8)

eBeat AI (BEATAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00181395
24 שעות נמוך
$ 0.00202211
גבוה 24 שעות

$ 0.00181395
$ 0.00202211
$ 0.072452
$ 0
+1.99%

-7.72%

-9.81%

-9.81%

eBeat AI (BEATAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00185. במהלך 24 השעות האחרונות, BEATAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00181395 לבין שיא של $ 0.00202211, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BEATAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.072452, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BEATAI השתנה ב +1.99% במהלך השעה האחרונה, -7.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.81% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

eBeat AI (BEATAI) מידע שוק

$ 185.00K
--
$ 185.00K
100.00M
100,000,000.0
שווי השוק הנוכחי של eBeat AI הוא $ 185.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BEATAI הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 185.00K.

eBeat AI (BEATAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של eBeat AIל USDהיה $ -0.000154858534373679.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלeBeat AI ל USDהיה . $ -0.0003060097.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלeBeat AI ל USDהיה $ +0.0001503866.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של eBeat AIל USDהיה $ -0.002478382164555233.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000154858534373679-7.72%
30 ימים$ -0.0003060097-16.54%
60 ימים$ +0.0001503866+8.13%
90 ימים$ -0.002478382164555233-57.25%

מה זהeBeat AI (BEATAI)

innovation. Redefining how music is created, owned, and shared with eBeat AI. Driven by technological advancements and changing consumer preferences, eBeat AI stands at the forefront of this evolution, harnessing the power of artificial intelligence and blockchain to redefine music creation and distribution. User-Friendly Interface The Telegram bot interface makes it easy for anyone to start creating music, regardless of their musical background. Real-Time Creation Generate songs and lyrics on the spot, perfect for capturing inspiration as it strikes.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

eBeat AI (BEATAI) משאב

האתר הרשמי

eBeat AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה eBeat AI (BEATAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות eBeat AI (BEATAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור eBeat AI.

בדוק את eBeat AI תחזית המחיר עכשיו‏!

BEATAI למטבעות מקומיים

eBeat AI (BEATAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של eBeat AI (BEATAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על BEATAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על eBeat AI (BEATAI)

כמה שווה eBeat AI (BEATAI) היום?
החי BEATAIהמחיר ב USD הוא 0.00185 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי BEATAI ל USD?
המחיר הנוכחי של BEATAI ל USD הוא $ 0.00185. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של eBeat AI?
שווי השוק של BEATAI הוא $ 185.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של BEATAI?
ההיצע במחזור של BEATAI הוא 100.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של BEATAI?
‏‏BEATAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.072452 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של BEATAI?
BEATAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של BEATAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור BEATAI הוא -- USD.
האם BEATAI יעלה השנה?
BEATAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את BEATAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
