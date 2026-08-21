Eaton Corporation plc xStock מחיר היום

מחיר Eaton Corporation plc xStock (ETNX) בזמן אמת היום הוא $ 461.16, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ETNX ל USD הוא $ 461.16 לכל ETNX.

Eaton Corporation plc xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 166,215, עם היצע במחזור של 360.43 ETNX. ב‑24 השעות האחרונות, ETNX סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 461.26, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 361.78.

ביצועים לטווח קצר, ETNX נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 2.40K.

Eaton Corporation plc xStock (ETNX) מידע שוק

שווי שוק $ 166.22K$ 166.22K $ 166.22K נפח (24 שעות) $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M אספקת מחזור 360.43 360.43 360.43 אספקה כוללת 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

שווי השוק הנוכחי של Eaton Corporation plc xStock הוא $ 166.22K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.40K. ההיצע במחזור של ETNX הוא 360.43, עם היצע כולל של 134214.1615361297. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.89M.