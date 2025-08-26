Eat Trade Fart (ETF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0
24 שעות נמוך $ 0
גבוה 24 שעות $ 0
שיא כל הזמנים $ 0
המחיר הנמוך ביותר $ 0
שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12%
שינוי מחיר (1D) -9.09%
שינוי מחיר (7D) -1.89%

Eat Trade Fart (ETF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETF השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eat Trade Fart (ETF) מידע שוק

שווי שוק $ 76.89K
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.89K
אספקת מחזור 998.56M
אספקה כוללת 998,555,856.569621

שווי השוק הנוכחי של Eat Trade Fart הוא $ 76.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETF הוא 998.56M, עם היצע כולל של 998555856.569621. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.89K.