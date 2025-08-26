עוד על ETF

ETF מידע על מחיר

ETF אתר רשמי

ETF טוקניומיקה

ETF תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Eat Trade Fart סֵמֶל

Eat Trade Fart מחיר (ETF)

לא רשום

1 ETF ל USDמחיר חי:

--
----
-9.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Eat Trade Fart (ETF) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:43:00 (UTC+8)

Eat Trade Fart (ETF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.12%

-9.09%

-1.89%

-1.89%

Eat Trade Fart (ETF) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ETF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ETFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ETF השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -9.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eat Trade Fart (ETF) מידע שוק

$ 76.89K
$ 76.89K$ 76.89K

--
----

$ 76.89K
$ 76.89K$ 76.89K

998.56M
998.56M 998.56M

998,555,856.569621
998,555,856.569621 998,555,856.569621

שווי השוק הנוכחי של Eat Trade Fart הוא $ 76.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ETF הוא 998.56M, עם היצע כולל של 998555856.569621. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.89K.

Eat Trade Fart (ETF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eat Trade Fartל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEat Trade Fart ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEat Trade Fart ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eat Trade Fartל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.09%
30 ימים$ 0-24.04%
60 ימים$ 0+35.79%
90 ימים$ 0--

מה זהEat Trade Fart (ETF)

The $ETF Eat Trade Fart community aims to unite crypto traders through the humorous yet relatable actions they all engage in—eating, trading, and farting. This movement on the Solana blockchain encourages traders to embrace these quirky moments, creating a fun and supportive environment. By coming together under the banner of Eat Trade Fart, the community fosters growth and a shared sense of connection within the crypto world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Eat Trade Fart (ETF) משאב

האתר הרשמי

Eat Trade Fartתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eat Trade Fart (ETF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eat Trade Fart (ETF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eat Trade Fart.

בדוק את Eat Trade Fart תחזית המחיר עכשיו‏!

ETF למטבעות מקומיים

Eat Trade Fart (ETF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eat Trade Fart (ETF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ETF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eat Trade Fart (ETF)

כמה שווה Eat Trade Fart (ETF) היום?
החי ETFהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ETF ל USD?
המחיר הנוכחי של ETF ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eat Trade Fart?
שווי השוק של ETF הוא $ 76.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ETF?
ההיצע במחזור של ETF הוא 998.56M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ETF?
‏‏ETF השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ETF?
ETF ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ETF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ETF הוא -- USD.
האם ETF יעלה השנה?
ETF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ETF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:43:00 (UTC+8)

Eat Trade Fart (ETF) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.