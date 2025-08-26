Eastworld (SN94) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.454448 $ 0.454448 $ 0.454448 24 שעות נמוך $ 0.512962 $ 0.512962 $ 0.512962 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.454448$ 0.454448 $ 0.454448 גבוה 24 שעות $ 0.512962$ 0.512962 $ 0.512962 שיא כל הזמנים $ 1.45$ 1.45 $ 1.45 המחיר הנמוך ביותר $ 0.444023$ 0.444023 $ 0.444023 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.19% שינוי מחיר (1D) -4.72% שינוי מחיר (7D) -2.16% שינוי מחיר (7D) -2.16%

Eastworld (SN94) המחיר בזמן אמת של הוא $0.46211. במהלך 24 השעות האחרונות, SN94 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.454448 לבין שיא של $ 0.512962, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. SN94השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.45, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.444023.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, SN94 השתנה ב +1.19% במהלך השעה האחרונה, -4.72% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eastworld (SN94) מידע שוק

שווי שוק $ 661.10K$ 661.10K $ 661.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 661.10K$ 661.10K $ 661.10K אספקת מחזור 1.43M 1.43M 1.43M אספקה כוללת 1,430,619.462193472 1,430,619.462193472 1,430,619.462193472

שווי השוק הנוכחי של Eastworld הוא $ 661.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של SN94 הוא 1.43M, עם היצע כולל של 1430619.462193472. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 661.10K.