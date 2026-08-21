Ease Staked NXM מחיר היום

מחיר Ease Staked NXM (STNXM) בזמן אמת היום הוא $ 52.69, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ STNXM ל USD הוא $ 52.69 לכל STNXM.

Ease Staked NXM כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,005,611, עם היצע במחזור של 113.97K STNXM. ב‑24 השעות האחרונות, STNXM סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 62.88, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 39.07.

ביצועים לטווח קצר, STNXM נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 465.91.

Ease Staked NXM (STNXM) מידע שוק

שווי שוק $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M נפח (24 שעות) $ 465.91$ 465.91 $ 465.91 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.01M$ 6.01M $ 6.01M אספקת מחזור 113.97K 113.97K 113.97K אספקה כוללת 113,960.5540291475 113,960.5540291475 113,960.5540291475

שווי השוק הנוכחי של Ease Staked NXM הוא $ 6.01M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 465.91. ההיצע במחזור של STNXM הוא 113.97K, עם היצע כולל של 113960.5540291475. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.01M.