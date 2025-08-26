EarthFund (1EARTH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.429622$ 0.429622 $ 0.429622 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.45% שינוי מחיר (1D) +3.10% שינוי מחיר (7D) -5.58% שינוי מחיר (7D) -5.58%

EarthFund (1EARTH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 1EARTH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1EARTHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.429622, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1EARTH השתנה ב +0.45% במהלך השעה האחרונה, +3.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EarthFund (1EARTH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.11$ 0.11 $ 0.11 נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 281.74K$ 281.74K $ 281.74K אספקת מחזור 404.00 404.00 404.00 אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של EarthFund הוא $ 0.11, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 1EARTH הוא 404.00, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 281.74K.