EarthByt (EBYT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.39% שינוי מחיר (1D) -3.38% שינוי מחיר (7D) -0.88%

EarthByt (EBYT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EBYT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EBYTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EBYT השתנה ב +0.39% במהלך השעה האחרונה, -3.38% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.88% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

EarthByt (EBYT) מידע שוק

שווי שוק $ 189.31K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 208.10K אספקת מחזור 89.19T אספקה כוללת 98,043,077,310,644.25

שווי השוק הנוכחי של EarthByt הוא $ 189.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EBYT הוא 89.19T, עם היצע כולל של 98043077310644.25. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 208.10K.