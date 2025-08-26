עוד על EGL

EGL מידע על מחיר

EGL אתר רשמי

EGL טוקניומיקה

EGL תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Eagle of Truth סֵמֶל

Eagle of Truth מחיר (EGL)

לא רשום

1 EGL ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Eagle of Truth (EGL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:23:48 (UTC+8)

Eagle of Truth (EGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02082971
$ 0.02082971$ 0.02082971

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.50%

+3.50%

Eagle of Truth (EGL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02082971, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eagle of Truth (EGL) מידע שוק

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

--
----

$ 10.49K
$ 10.49K$ 10.49K

893.09M
893.09M 893.09M

893,093,475.985006
893,093,475.985006 893,093,475.985006

שווי השוק הנוכחי של Eagle of Truth הוא $ 10.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGL הוא 893.09M, עם היצע כולל של 893093475.985006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.49K.

Eagle of Truth (EGL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Eagle of Truthל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEagle of Truth ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלEagle of Truth ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Eagle of Truthל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-7.16%
60 ימים$ 0-3.14%
90 ימים$ 0--

מה זהEagle of Truth (EGL)

The resistance coin Standing up to the wickedness this world has been corrupted with. Pick a side.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Eagle of Truth (EGL) משאב

האתר הרשמי

Eagle of Truthתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Eagle of Truth (EGL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Eagle of Truth (EGL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Eagle of Truth.

בדוק את Eagle of Truth תחזית המחיר עכשיו‏!

EGL למטבעות מקומיים

Eagle of Truth (EGL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Eagle of Truth (EGL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על EGL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Eagle of Truth (EGL)

כמה שווה Eagle of Truth (EGL) היום?
החי EGLהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי EGL ל USD?
המחיר הנוכחי של EGL ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Eagle of Truth?
שווי השוק של EGL הוא $ 10.49K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של EGL?
ההיצע במחזור של EGL הוא 893.09M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של EGL?
‏‏EGL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02082971 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של EGL?
EGL ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של EGL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור EGL הוא -- USD.
האם EGL יעלה השנה?
EGL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את EGL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:23:48 (UTC+8)

Eagle of Truth (EGL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.