Eagle of Truth (EGL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02082971$ 0.02082971 $ 0.02082971 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +3.50% שינוי מחיר (7D) +3.50%

Eagle of Truth (EGL) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, EGL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. EGLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02082971, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, EGL השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Eagle of Truth (EGL) מידע שוק

שווי שוק $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K אספקת מחזור 893.09M 893.09M 893.09M אספקה כוללת 893,093,475.985006 893,093,475.985006 893,093,475.985006

שווי השוק הנוכחי של Eagle of Truth הוא $ 10.49K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של EGL הוא 893.09M, עם היצע כולל של 893093475.985006. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.49K.