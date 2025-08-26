DYOR hub (DYORHUB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.18% שינוי מחיר (1D) -11.71% שינוי מחיר (7D) -0.40% שינוי מחיר (7D) -0.40%

DYOR hub (DYORHUB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DYORHUB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DYORHUBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DYORHUB השתנה ב +0.18% במהלך השעה האחרונה, -11.71% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DYOR hub (DYORHUB) מידע שוק

שווי שוק $ 97.01K$ 97.01K $ 97.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.01K$ 97.01K $ 97.01K אספקת מחזור 997.51M 997.51M 997.51M אספקה כוללת 997,507,102.080198 997,507,102.080198 997,507,102.080198

שווי השוק הנוכחי של DYOR hub הוא $ 97.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DYORHUB הוא 997.51M, עם היצע כולל של 997507102.080198. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.01K.