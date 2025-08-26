Dyad (DYAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 1.39$ 1.39 $ 1.39 המחיר הנמוך ביותר $ 0.913936$ 0.913936 $ 0.913936 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Dyad (DYAD) המחיר בזמן אמת של הוא $1.39. במהלך 24 השעות האחרונות, DYAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DYADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.39, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.913936.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DYAD השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dyad (DYAD) מידע שוק

שווי שוק $ 23.60K$ 23.60K $ 23.60K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 23.60K$ 23.60K $ 23.60K אספקת מחזור 17.03K 17.03K 17.03K אספקה כוללת 17,033.81633205446 17,033.81633205446 17,033.81633205446

שווי השוק הנוכחי של Dyad הוא $ 23.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DYAD הוא 17.03K, עם היצע כולל של 17033.81633205446. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 23.60K.