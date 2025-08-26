dwog (DWOG) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00210053 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000426 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -16.05%

dwog (DWOG) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000913. במהלך 24 השעות האחרונות, DWOG נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DWOGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00210053, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000426.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DWOG השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-16.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

dwog (DWOG) מידע שוק

שווי שוק $ 8.96K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.96K אספקת מחזור 981.41M אספקה כוללת 981,409,651.979537

שווי השוק הנוכחי של dwog הוא $ 8.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DWOG הוא 981.41M, עם היצע כולל של 981409651.979537. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.96K.