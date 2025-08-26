עוד על DWAKE

Dwake On Sol סֵמֶל

Dwake On Sol מחיר (DWAKE)

לא רשום

1 DWAKE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Dwake On Sol (DWAKE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:23:26 (UTC+8)

Dwake On Sol (DWAKE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101237
$ 0.00101237$ 0.00101237

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dwake On Sol (DWAKE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DWAKE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DWAKEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00101237, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DWAKE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dwake On Sol (DWAKE) מידע שוק

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

--
----

$ 8.99K
$ 8.99K$ 8.99K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dwake On Sol הוא $ 8.99K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DWAKE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.99K.

Dwake On Sol (DWAKE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Dwake On Solל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDwake On Sol ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDwake On Sol ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dwake On Solל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-15.30%
60 ימים$ 0-0.59%
90 ימים$ 0--

מה זהDwake On Sol (DWAKE)

Dwake is a community driven decentralized meme token with a dedicated team, pushing and developing behind the scenes to make this the biggest memecoin of 2024! Our community believes in us and we believe in them. Financial freedom is just around the corner.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Dwake On Sol (DWAKE) משאב

האתר הרשמי

Dwake On Solתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Dwake On Sol (DWAKE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Dwake On Sol (DWAKE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Dwake On Sol.

בדוק את Dwake On Sol תחזית המחיר עכשיו‏!

DWAKE למטבעות מקומיים

Dwake On Sol (DWAKE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Dwake On Sol (DWAKE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DWAKE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Dwake On Sol (DWAKE)

כמה שווה Dwake On Sol (DWAKE) היום?
החי DWAKEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DWAKE ל USD?
המחיר הנוכחי של DWAKE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Dwake On Sol?
שווי השוק של DWAKE הוא $ 8.99K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DWAKE?
ההיצע במחזור של DWAKE הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DWAKE?
‏‏DWAKE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00101237 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DWAKE?
DWAKE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DWAKE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DWAKE הוא -- USD.
האם DWAKE יעלה השנה?
DWAKE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DWAKE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
