Dungeon Labs מחיר היום

מחיר Dungeon Labs (DLABS) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.43% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DLABS ל USD הוא $ 0 לכל DLABS.

Dungeon Labs כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,728.24, עם היצע במחזור של 100.00B DLABS. ב‑24 השעות האחרונות, DLABS סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DLABS נע ב +0.67% בשעה האחרונה ו +24.28% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dungeon Labs (DLABS) מידע שוק

שווי שוק $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.73K$ 18.73K $ 18.73K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dungeon Labs הוא $ 18.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DLABS הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.73K.