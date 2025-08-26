Dungeon Arena (DUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Dungeon Arena (DUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dungeon Arena (DUN) מידע שוק

שווי שוק $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.89K$ 6.89K $ 6.89K אספקת מחזור 921.48M 921.48M 921.48M אספקה כוללת 921,480,961.368045 921,480,961.368045 921,480,961.368045

שווי השוק הנוכחי של Dungeon Arena הוא $ 6.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUN הוא 921.48M, עם היצע כולל של 921480961.368045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.89K.