Dungeon Arena מחיר (DUN)
--
--
0.00%
0.00%
Dungeon Arena (DUN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Dungeon Arena הוא $ 6.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUN הוא 921.48M, עם היצע כולל של 921480961.368045. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.89K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Dungeon Arenaל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDungeon Arena ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDungeon Arena ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Dungeon Arenaל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ 0
|-5.72%
|60 ימים
|$ 0
|-8.80%
|90 ימים
|$ 0
|--
Dungeon Arena revolves around $DUN, the core in-game currency that fuels the entire ecosystem. Players earn $DUN by competing in daily events, battling opponents, and proving their skills in the arena. This token serves as both a reward and a key driver of the game’s economy, giving players a tangible stake in the world of Dungeon Arena. $DUN is more than just a currency—it represents progress, power, and participation. It can be used for various in-game benefits, including unlocking new features, enhancing gameplay, and potentially trading in the marketplace. To ensure sustainability, the game incorporates a buyback and burn mechanism, helping maintain long-term value and balancing rewards with the game’s growth. Since event participation directly influences the game’s economy, the strength of $DUN depends on the engagement and activity of the player base. The more players compete, the more the ecosystem thrives, allowing for continuous updates, community rewards, and an evolving gameplay experience. Dungeon Arena is built for those who love competition and want to be part of a game where skill, strategy, and engagement shape the economy. With $DUN at the heart of the game, every battle matters, every victory counts, and every player has a role in shaping the future of the arena.
