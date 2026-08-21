Dumb Money מחיר היום

מחיר Dumb Money (DUMBMONEY) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 2.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DUMBMONEY ל USD הוא $ 0 לכל DUMBMONEY.

Dumb Money כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 61,656, עם היצע במחזור של 1.00B DUMBMONEY. ב‑24 השעות האחרונות, DUMBMONEY סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00103802, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DUMBMONEY נע ב +4.42% בשעה האחרונה ו -34.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Dumb Money (DUMBMONEY) מידע שוק

שווי שוק $ 61.66K$ 61.66K $ 61.66K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.66K$ 61.66K $ 61.66K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dumb Money הוא $ 61.66K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUMBMONEY הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.66K.