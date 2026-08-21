Ducky Capital AI מחיר היום

מחיר Ducky Capital AI (DCAI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 11.29% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCAI ל USD הוא $ 0 לכל DCAI.

Ducky Capital AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 31,606, עם היצע במחזור של 675.88M DCAI. ב‑24 השעות האחרונות, DCAI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03361709, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCAI נע ב -0.21% בשעה האחרונה ו +9.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Ducky Capital AI (DCAI) מידע שוק

שווי שוק $ 31.61K$ 31.61K $ 31.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 46.76K$ 46.76K $ 46.76K אספקת מחזור 675.88M 675.88M 675.88M אספקה כוללת 999,890,210.681644 999,890,210.681644 999,890,210.681644

שווי השוק הנוכחי של Ducky Capital AI הוא $ 31.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCAI הוא 675.88M, עם היצע כולל של 999890210.681644. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 46.76K.