Duck AI סֵמֶל

Duck AI מחיר (DUCKAI)

לא רשום

1 DUCKAI ל USDמחיר חי:

$0.00048531
$0.00048531$0.00048531
-7.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Duck AI (DUCKAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:49:14 (UTC+8)

Duck AI (DUCKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03361709
$ 0.03361709$ 0.03361709

$ 0
$ 0$ 0

-0.45%

-7.09%

-1.50%

-1.50%

Duck AI (DUCKAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUCKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUCKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03361709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUCKAI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -7.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Duck AI (DUCKAI) מידע שוק

$ 487.04K
$ 487.04K$ 487.04K

--
----

$ 487.04K
$ 487.04K$ 487.04K

999.91M
999.91M 999.91M

999,911,151.076178
999,911,151.076178 999,911,151.076178

שווי השוק הנוכחי של Duck AI הוא $ 487.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCKAI הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999911151.076178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 487.04K.

Duck AI (DUCKAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Duck AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDuck AI ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDuck AI ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Duck AIל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.09%
30 ימים$ 0+9.44%
60 ימים$ 0+19.86%
90 ימים$ 0--

מה זהDuck AI (DUCKAI)

Duck AI is a meme token created on Pump.fun that interacts with the @duckunfiltered AI bot. The AI bot engages with token holders through social media, responding to community input, participating in discussions and interacting onchain. The project combines elements of social media, artificial intelligence, and blockchain technology through its integration with the @duckunfiltered bot on the Solana network.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Duck AI (DUCKAI) משאב

האתר הרשמי

Duck AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Duck AI (DUCKAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Duck AI (DUCKAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Duck AI.

בדוק את Duck AI תחזית המחיר עכשיו‏!

DUCKAI למטבעות מקומיים

Duck AI (DUCKAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Duck AI (DUCKAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DUCKAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Duck AI (DUCKAI)

כמה שווה Duck AI (DUCKAI) היום?
החי DUCKAIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DUCKAI ל USD?
המחיר הנוכחי של DUCKAI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Duck AI?
שווי השוק של DUCKAI הוא $ 487.04K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DUCKAI?
ההיצע במחזור של DUCKAI הוא 999.91M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DUCKAI?
‏‏DUCKAI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03361709 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DUCKAI?
DUCKAI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של DUCKAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DUCKAI הוא -- USD.
האם DUCKAI יעלה השנה?
DUCKAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DUCKAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 08:49:14 (UTC+8)

