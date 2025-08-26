Duck AI (DUCKAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03361709 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.45% שינוי מחיר (1D) -7.09% שינוי מחיר (7D) -1.50%

Duck AI (DUCKAI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DUCKAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DUCKAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03361709, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DUCKAI השתנה ב -0.45% במהלך השעה האחרונה, -7.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.50% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Duck AI (DUCKAI) מידע שוק

שווי שוק $ 487.04K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 487.04K אספקת מחזור 999.91M אספקה כוללת 999,911,151.076178

שווי השוק הנוכחי של Duck AI הוא $ 487.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DUCKAI הוא 999.91M, עם היצע כולל של 999911151.076178. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 487.04K.