DT Inu (DTI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00391475 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.00% שינוי מחיר (1D) -5.21% שינוי מחיר (7D) +7.12%

DT Inu (DTI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DTI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00391475, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTI השתנה ב +0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.12% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DT Inu (DTI) מידע שוק

שווי שוק $ 189.98K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 189.98K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של DT Inu הוא $ 189.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 189.98K.