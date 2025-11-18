Drunk Chicken Centipede מחיר היום

מחיר Drunk Chicken Centipede (DCC) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DCC ל USD הוא -- לכל DCC.

Drunk Chicken Centipede כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 9,957.93, עם היצע במחזור של 999.60M DCC. ב‑24 השעות האחרונות, DCC סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00143486, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, DCC נע ב -- בשעה האחרונה ו -12.26% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Drunk Chicken Centipede (DCC) מידע שוק

שווי שוק $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.96K$ 9.96K $ 9.96K אספקת מחזור 999.60M 999.60M 999.60M אספקה כוללת 999,598,306.509248 999,598,306.509248 999,598,306.509248

שווי השוק הנוכחי של Drunk Chicken Centipede הוא $ 9.96K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DCC הוא 999.60M, עם היצע כולל של 999598306.509248. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.96K.