Drops Ownership Power מחיר היום

מחיר Drops Ownership Power (DOP) בזמן אמת היום הוא $ 0.00346422, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DOP ל USD הוא $ 0.00346422 לכל DOP.

Drops Ownership Power כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 46,622, עם היצע במחזור של 13.46M DOP. ב‑24 השעות האחרונות, DOP סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 4.75, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00102064.

ביצועים לטווח קצר, DOP נע ב -- בשעה האחרונה ו -21.97% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Drops Ownership Power (DOP) מידע שוק

שווי שוק $ 46.62K$ 46.62K $ 46.62K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 51.96K$ 51.96K $ 51.96K אספקת מחזור 13.46M 13.46M 13.46M אספקה כוללת 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Drops Ownership Power הוא $ 46.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DOP הוא 13.46M, עם היצע כולל של 15000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 51.96K.