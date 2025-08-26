Drop Staked TIA (DTIA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.499854 $ 0.499854 $ 0.499854 24 שעות נמוך $ 4.0 $ 4.0 $ 4.0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.499854$ 0.499854 $ 0.499854 גבוה 24 שעות $ 4.0$ 4.0 $ 4.0 שיא כל הזמנים $ 15.01$ 15.01 $ 15.01 המחיר הנמוך ביותר $ 0.468528$ 0.468528 $ 0.468528 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.25% שינוי מחיר (1D) -8.48% שינוי מחיר (7D) -8.35% שינוי מחיר (7D) -8.35%

Drop Staked TIA (DTIA) המחיר בזמן אמת של הוא $1.7. במהלך 24 השעות האחרונות, DTIA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.499854 לבין שיא של $ 4.0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DTIAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 15.01, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.468528.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DTIA השתנה ב +0.25% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drop Staked TIA (DTIA) מידע שוק

שווי שוק $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M אספקת מחזור 261.34K 261.34K 261.34K אספקה כוללת 261,337.0 261,337.0 261,337.0

שווי השוק הנוכחי של Drop Staked TIA הוא $ 1.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DTIA הוא 261.34K, עם היצע כולל של 261337.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.05M.