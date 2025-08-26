Drop Staked NTRN (DNTRN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך $ 0.089542
גבוה 24 שעות $ 0.122754
שיא כל הזמנים $ 0.387924
המחיר הנמוך ביותר $ 0.04165462
שינוי מחיר (שעה אחת) -3.87%
שינוי מחיר (1D) -6.83%
שינוי מחיר (7D) +9.63%

Drop Staked NTRN (DNTRN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.100643. במהלך 24 השעות האחרונות, DNTRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.089542 לבין שיא של $ 0.122754, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNTRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.387924, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04165462.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNTRN השתנה ב -3.87% במהלך השעה האחרונה, -6.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drop Staked NTRN (DNTRN) מידע שוק

שווי שוק $ 14.67M
נפח (24 שעות) --
שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.67M
אספקת מחזור 145.75M
אספקה כוללת 145,749,958.0

שווי השוק הנוכחי של Drop Staked NTRN הוא $ 14.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNTRN הוא 145.75M, עם היצע כולל של 145749958.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.67M.