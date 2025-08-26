עוד על DNTRN

Drop Staked NTRN סֵמֶל

Drop Staked NTRN מחיר (DNTRN)

לא רשום

1 DNTRN ל USDמחיר חי:

$0.100676
$0.100676$0.100676
-7.90%1D
USD
Drop Staked NTRN (DNTRN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:11:33 (UTC+8)

Drop Staked NTRN (DNTRN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.089542
$ 0.089542$ 0.089542
24 שעות נמוך
$ 0.122754
$ 0.122754$ 0.122754
גבוה 24 שעות

$ 0.089542
$ 0.089542$ 0.089542

$ 0.122754
$ 0.122754$ 0.122754

$ 0.387924
$ 0.387924$ 0.387924

$ 0.04165462
$ 0.04165462$ 0.04165462

-3.87%

-6.83%

+9.63%

+9.63%

Drop Staked NTRN (DNTRN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.100643. במהלך 24 השעות האחרונות, DNTRN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.089542 לבין שיא של $ 0.122754, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DNTRNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.387924, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04165462.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DNTRN השתנה ב -3.87% במהלך השעה האחרונה, -6.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.63% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drop Staked NTRN (DNTRN) מידע שוק

$ 14.67M
$ 14.67M

--
----

$ 14.67M
$ 14.67M$ 14.67M

145.75M
145.75M

145,749,958.0
145,749,958.0

שווי השוק הנוכחי של Drop Staked NTRN הוא $ 14.67M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DNTRN הוא 145.75M, עם היצע כולל של 145749958.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.67M.

Drop Staked NTRN (DNTRN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Drop Staked NTRNל USDהיה $ -0.0073827115316673.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDrop Staked NTRN ל USDהיה . $ -0.0030778239.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDrop Staked NTRN ל USDהיה $ +0.0074547477.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Drop Staked NTRNל USDהיה $ -0.0262624315666704.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0073827115316673-6.83%
30 ימים$ -0.0030778239-3.05%
60 ימים$ +0.0074547477+7.41%
90 ימים$ -0.0262624315666704-20.69%

מה זהDrop Staked NTRN (DNTRN)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. It allows users to liquid-stake various Interchain assets, including ATOM, NTRN and TIA, and provides a wide range of highly efficient use cases within a deeply integrated DeFi ecosystem. The Mercury upgrade introduces a 3% APR for NTRN staking. By liquid staking with Drop and receiving dNTRN, users stay staked, keep their assets liquid, fuel DeFi, earn additional rewards, and actively support the ecosystem’s growth.

Drop Staked NTRN (DNTRN) משאב

האתר הרשמי

Drop Staked NTRNתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Drop Staked NTRN (DNTRN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Drop Staked NTRN (DNTRN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Drop Staked NTRN.

בדוק את Drop Staked NTRN תחזית המחיר עכשיו‏!

DNTRN למטבעות מקומיים

Drop Staked NTRN (DNTRN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Drop Staked NTRN (DNTRN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על DNTRN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Drop Staked NTRN (DNTRN)

כמה שווה Drop Staked NTRN (DNTRN) היום?
החי DNTRNהמחיר ב USD הוא 0.100643 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי DNTRN ל USD?
המחיר הנוכחי של DNTRN ל USD הוא $ 0.100643. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Drop Staked NTRN?
שווי השוק של DNTRN הוא $ 14.67M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של DNTRN?
ההיצע במחזור של DNTRN הוא 145.75M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של DNTRN?
‏‏DNTRN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.387924 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של DNTRN?
DNTRN ‏‏רשם מחירATL של 0.04165462 USD.
מהו נפח המסחר של DNTRN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור DNTRN הוא -- USD.
האם DNTRN יעלה השנה?
DNTRN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את DNTRN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:11:33 (UTC+8)

Drop Staked NTRN (DNTRN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

