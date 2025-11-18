Drop Staked INIT מחיר היום

מחיר Drop Staked INIT (DEINIT) בזמן אמת היום הוא $ 0.182715, עם שינוי של 4.55% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DEINIT ל USD הוא $ 0.182715 לכל DEINIT.

Drop Staked INIT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,251.05, עם היצע במחזור של 56.10K DEINIT. ב‑24 השעות האחרונות, DEINIT סחר בין $ 0.18061 (נמוך) ל $ 0.195554 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.788788, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.1773.

ביצועים לטווח קצר, DEINIT נע ב -- בשעה האחרונה ו -15.05% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Drop Staked INIT (DEINIT) מידע שוק

