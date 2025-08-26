Drep (DREP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 3.98$ 3.98 $ 3.98 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Drep (DREP) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00223429. במהלך 24 השעות האחרונות, DREP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DREPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.98, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DREP השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Drep (DREP) מידע שוק

שווי שוק $ 128.26K$ 128.26K $ 128.26K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 223.43K$ 223.43K $ 223.43K אספקת מחזור 57.41M 57.41M 57.41M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Drep הוא $ 128.26K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DREP הוא 57.41M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 223.43K.