dreamcoin מחיר היום

מחיר dreamcoin (DREAM) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001049, עם שינוי של 2.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ DREAM ל USD הוא $ 0.00001049 לכל DREAM.

dreamcoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 10,478.37, עם היצע במחזור של 998.73M DREAM. ב‑24 השעות האחרונות, DREAM סחר בין $ 0.00000977 (נמוך) ל $ 0.00001084 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00022927, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000977.

ביצועים לטווח קצר, DREAM נע ב +1.39% בשעה האחרונה ו -23.36% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

dreamcoin (DREAM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של dreamcoin הוא $ 10.48K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DREAM הוא 998.73M, עם היצע כולל של 998729504.365583. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.48K.