Dream machine ($DREAM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00554032$ 0.00554032 $ 0.00554032 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

Dream machine ($DREAM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $DREAM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $DREAMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00554032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $DREAM השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dream machine ($DREAM) מידע שוק

שווי שוק $ 12.47K$ 12.47K $ 12.47K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.17K$ 19.17K $ 19.17K אספקת מחזור 194.21M 194.21M 194.21M אספקה כוללת 298,541,247.494399 298,541,247.494399 298,541,247.494399

שווי השוק הנוכחי של Dream machine הוא $ 12.47K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $DREAM הוא 194.21M, עם היצע כולל של 298541247.494399. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.17K.