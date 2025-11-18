Drawnblade מחיר היום

מחיר Drawnblade (BLADE) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 6.49% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ BLADE ל USD הוא -- לכל BLADE.

Drawnblade כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 40,809, עם היצע במחזור של 999.97M BLADE. ב‑24 השעות האחרונות, BLADE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, BLADE נע ב +0.85% בשעה האחרונה ו +26.39% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Drawnblade (BLADE) מידע שוק

שווי שוק $ 40.81K$ 40.81K $ 40.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.81K$ 40.81K $ 40.81K אספקת מחזור 999.97M 999.97M 999.97M אספקה כוללת 999,973,317.231857 999,973,317.231857 999,973,317.231857

שווי השוק הנוכחי של Drawnblade הוא $ 40.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLADE הוא 999.97M, עם היצע כולל של 999973317.231857. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.81K.