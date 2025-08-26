draiftking (DKING) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.67597 $ 0.67597 $ 0.67597 24 שעות נמוך $ 0.887865 $ 0.887865 $ 0.887865 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.67597$ 0.67597 $ 0.67597 גבוה 24 שעות $ 0.887865$ 0.887865 $ 0.887865 שיא כל הזמנים $ 1.36$ 1.36 $ 1.36 המחיר הנמוך ביותר $ 0.110837$ 0.110837 $ 0.110837 שינוי מחיר (שעה אחת) -3.30% שינוי מחיר (1D) -22.10% שינוי מחיר (7D) +3.22% שינוי מחיר (7D) +3.22%

draiftking (DKING) המחיר בזמן אמת של הוא $0.675399. במהלך 24 השעות האחרונות, DKING נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.67597 לבין שיא של $ 0.887865, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DKINGהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.36, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.110837.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DKING השתנה ב -3.30% במהלך השעה האחרונה, -22.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

draiftking (DKING) מידע שוק

שווי שוק $ 14.18M$ 14.18M $ 14.18M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.18M$ 14.18M $ 14.18M אספקת מחזור 21.00M 21.00M 21.00M אספקה כוללת 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של draiftking הוא $ 14.18M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DKING הוא 21.00M, עם היצע כולל של 21000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.18M.