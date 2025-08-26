עוד על TOTEM

DragonMaster Totem סֵמֶל

DragonMaster Totem מחיר (TOTEM)

לא רשום

1 TOTEM ל USDמחיר חי:

-3.90%1D
USD
DragonMaster Totem (TOTEM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:56:39 (UTC+8)

DragonMaster Totem (TOTEM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-1.21%

-3.98%

-0.98%

-0.98%

DragonMaster Totem (TOTEM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TOTEM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TOTEMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.104476, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TOTEM השתנה ב -1.21% במהלך השעה האחרונה, -3.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

DragonMaster Totem (TOTEM) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של DragonMaster Totem הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.24. ההיצע במחזור של TOTEM הוא 0.00, עם היצע כולל של 210511160.85636. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 117.27K.

DragonMaster Totem (TOTEM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של DragonMaster Totemל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragonMaster Totem ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלDragonMaster Totem ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של DragonMaster Totemל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.98%
30 ימים$ 0+6.16%
60 ימים$ 0+20.14%
90 ימים$ 0--

מה זהDragonMaster Totem (TOTEM)

DragonMaster is the first blockchain-based Metaverse game that blends RTS, MOBA, Collection, and Play-to-Earn gameplay. The land system will be introduced in the future, allowing players to freely develop their own home towns, defend against opponents through appropriate deployment, empower themselves through battles and resource plundering, and engage in group engagements.

DragonMaster Totem (TOTEM) משאב

האתר הרשמי

DragonMaster Totemתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה DragonMaster Totem (TOTEM) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות DragonMaster Totem (TOTEM) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור DragonMaster Totem.

בדוק את DragonMaster Totem תחזית המחיר עכשיו‏!

TOTEM למטבעות מקומיים

DragonMaster Totem (TOTEM) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של DragonMaster Totem (TOTEM) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TOTEM הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על DragonMaster Totem (TOTEM)

כמה שווה DragonMaster Totem (TOTEM) היום?
החי TOTEMהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TOTEM ל USD?
המחיר הנוכחי של TOTEM ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של DragonMaster Totem?
שווי השוק של TOTEM הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TOTEM?
ההיצע במחזור של TOTEM הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TOTEM?
‏‏TOTEM השיג מחיר שיא (ATH) של 0.104476 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TOTEM?
TOTEM ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של TOTEM?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TOTEM הוא $ 94.24 USD.
האם TOTEM יעלה השנה?
TOTEM ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TOTEM תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
