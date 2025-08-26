Dragon Sun (DRGN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.070449 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00%

Dragon Sun (DRGN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, DRGN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. DRGNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.070449, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, DRGN השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Dragon Sun (DRGN) מידע שוק

שווי שוק $ 61.55K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 61.55K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Dragon Sun הוא $ 61.55K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של DRGN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 61.55K.